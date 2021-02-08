央視新聞報導，大陸駐美國大使崔天凱6日在接受美國有線電視新聞網CNN專訪時表示，推動中美關係走上穩定、建設性的軌道，美方需要展現誠意和善意。崔天凱也提醒美國，無論在世界哪個地方，美國一插手干預當地事務，就會帶來不穩定。

崔天凱說，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策。過去幾年來中美關係中發生的一系列事件、美方的諸多所作所為都讓大陸人民十分反感，但如果雙方都做出正確選擇，推動中美關係走上穩定、建設性軌道，兩國和兩國人民仍有很大空間和機會實現互利共贏，造福世界。

崔天凱表示，國家主權、統一和領土完整是大陸的核心利益，大陸會盡一切努力去捍衛。大陸仍是發展中國家，過去這些年，儘管大陸取得很大發展成就，但大陸深知仍面臨巨大挑戰。大陸仍在努力實現國內經濟社會發展，使人民擁有更好的生活。

崔天凱說，陸方一貫奉行獨立自主的和平外交政策，主張與其他國家共建人類命運共同體。大陸和絕大多數陸地鄰國通過磋商簽署了邊界條約或協定，和平解決了邊界問題。在不受外部干預情況下，鄰國之間更有可能也更容易解決彼此間的問題。事實上，無論在世界哪個地方，美國一插手干預就會帶來不穩定。

(中時 )