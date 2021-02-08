踏青路線可到港南運河公園賞3景，再回到新竹漁港嘗海鮮。（陳育賢攝）

護城河岸還有藝術家光影作品，許多「螢火蟲燈」在護城河河面上驚喜現身。（陳育賢攝）

台灣燈會雖因疫情取消了，但竹市春節連假春遊仍很有看頭！新竹市長林智堅8日介紹3大春遊路線，包括新竹公園與新竹動物園賞櫻路線，踏青路線可騎單車賞17公里海岸夕陽美景、吃海鮮，夜遊路線可到市區護城河賞「螢火蟲燈」、「河上煙火花」等絕美河面燈飾。

市長林智堅表示，針對春遊，他首推賞櫻路線，他說，新竹公園是都會型賞櫻景點，目前公園的櫻花已有部分盛開，預計陸續開花，賞花同時還可順道造訪周邊的玻璃工藝博物館、春室、湖畔料亭，感受藝文氛圍。

當然也不要錯過新竹市立動物園，來看河馬樂樂可愛模樣，更別錯過星巴克全台唯一「動物園主題」馬克杯。新竹公園各周邊場館及動物園都只在除夕當天休息，歡迎大家一同到訪。

出遊踏青則是大推17公里海岸騎單車放電，還能到訪「白色系」的南寮旅服中心玩2層樓高、13.5公尺長的大型溜滑梯，更有頂樓平台可以眺望南寮無敵海景，館內還提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，是新竹漁人碼頭最好的休憩場所。

另外，還能到港南運河公園賞3景，在親水平台、跨河拱橋都能遠眺整座運河全景，觀夕平台還能看海、看日落，再回到新竹漁港嘗海鮮。

市區漫遊部分，位於舊城區有全新整修完成的東門城、兩旁的護城河、周邊的新竹州圖、美術館與新竹州廳等有「點燈」，民眾可感受一下歷史建築的古樸與美。

在護城河岸還有藝術家光影作品，許多「螢火蟲燈」在護城河河面上驚喜現身，還有在河上盛開的煙火花，螢光色的幾何花朵搭配河面倒影，呈現出煙火綻放的瞬間，護城河橋面上還有模擬「再別康橋」詩境的垂掛式的白色樹葉林。

市府表示，新竹市是座300年的年輕古城，同時是古蹟密度最高的地方之一，保留古蹟建築、水圳護城河，且方圓800公尺內，徒步可達5座傳統市場，許多老店家、小吃攤，歡迎大家深入巷弄、吃美食、看古蹟，到新竹走春。

(中時 )