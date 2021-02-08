台中市長盧秀燕等人出席動土典禮，祈願大雅國小和平樓拆除重建工程順利。（王文吉攝）

台中市大雅國小和平樓老舊耐震力不足，市府斥資8395.9萬元，拆除重建地上3層、共18間教室的L型校舍。市長盧秀燕8日參加動土典禮時表示，大雅國小創校123年，是台中歷史第三悠久的學校，和平樓重建工程預計2023年完工，屆時師生將有方便、舒適的學習空間。

大雅國小和平樓拆除重建工程8日舉行開工典禮，盧秀燕、教育局長楊振昇、立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、周永鴻及多位里長皆共襄盛舉。

盧秀燕表示，大雅國小校史僅次於西區忠孝國小、清水梧棲國小，為台中歷史第三悠久學校。由於校園建築老舊，她上任後編列8000多萬元規劃拆除重建和平樓，就是要給孩子最好的教育環境，感謝各界努力與支持，才能在年前順利開工，並預祝工程順利。

大雅國小校長謝淵智表示，學校自1898年建校迄今，已成立123年，目前共62班、1611人，拆除重建工程原規劃新蓋12間教室，但師生人數持續增加，所以改擴建為18間教室，總投入8395萬元，期許新校舍為大雅國小注入新生命力，提供大雅區學子良好的學習環境。

楊振昇表示，校園安全是市府最重視的一環，大雅國小和平樓耐震力不足，因此規劃拆除重建。新的校舍縮減東西向教室間數，轉為南北向解決日曬問題，L型設計更與學校原建築銜接，總樓地板面積2497.9平方公尺，打造安全、節能、友善的教學永續空間。

大雅國小和平樓經結構安全鑑定屬耐震力不足。（王文吉攝）

大雅國小和平樓新的校舍縮減東西向教室間數，轉為南北向解決日曬問題，L型設計更與學校原建築銜接。（王文吉攝）

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