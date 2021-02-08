砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商全訊科技（5222），受惠國防訂單如預期完成交貨，1月營收6,915.4萬元，年增46.27％，續創歷史同期新高。全訊對2021年營運樂觀以對，在國防自主政策下，可望優於2020年表現。

全訊指出，軍用訂單維持既定時程如期交貨，而除了已承接之既有訂單外，未來亦將積極爭取新標案訂單。而在國防供應鏈保有不易更動廠商特性下，全訊長期深耕高門檻市場，有助未來新軍用品項更具競爭優勢。

在軍用領域以外，全訊持續開發商用市場的市占率，以及產品應用多元性，首重目標為毫米波（mmWave）的新品開發，同時積極搶攻海外市場需求，以期達成商、軍用兩大領域雙成長目標。

受惠複數年度且產品生命週期長的軍用訂單穩健挹注，全訊2021年將持續樂觀。因應未來訂單需求，公司已於2020年9月董事會通過現金增資用於擴建新廠計畫，目前建廠如預期進度順利進行，最快在2022年第一季即可開出新產能，營運將更添薪火。

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