POP Radio攜手台內主持群推出新年限定版台呼，分別由主持人林書煒、蔡旻佑、李明依、蔡詩萍、吳怡霈、黃清龍、邱明玉、黃暐瀚、蔣同慶獻聲演唱9種版本，即日起至2月16日在POP Radio頻道和APP都能聽得到，陪伴聽眾迎新年更有耳目一新的感受！

吳怡霈(右)唱歌有蔡旻佑(左)在旁鼓勵信心十足,更放話若轉戰歌壇製作人一定要找蔡旻佑。（POP Radio提供）

POP Radio台長林書煒十分期待過年在廣播聽到自己唱的台呼。（POP Radio提供）

《POP原創漫遊》主持人蔡旻佑展現歌手專業，輕柔嗓音詮釋抒情曲風台呼、一開口就讓現場工作人員聽得如癡如醉。蔡旻佑這次更擔任新年台呼的配唱指導，協助POP Radio其他主持人完成錄音，讓吳怡霈直喊「有蔡旻佑在就很安心！」唱完更滿意表示給自己打200分，已經橫跨主持及戲劇圈的吳怡霈還放話有發片意願，不忘開出條件「拜託製作人一定要找蔡旻佑！」

林書煒笑說幸好近期重拾運動習慣，運動對她唱歌發聲有不少幫助；而她聽完老公蔡詩萍的歌喉更妙喻是劉文正上身，「聽眾說不定以為是劉文正來唱新年台呼！」蔡詩萍還加碼現場模仿劉文正演唱《三月裡的小雨》，他錄完音笑說從今天開始更尊敬歌手了，也自嘲「幸好在演藝圈這麼多年，沒人找過我當歌手」。

李明依暌違多年再進錄音室唱歌自稱老鳥，以說唱方式重新詮釋POP Radio台呼。（POP Radio提供）

兼具主持人、歌手、演員身分的李明依久未發片，她表示經過20年唱歌聲線已有變化「從中高音變成中低音」，暌違多年進錄音室唱歌，李明依搞笑自稱老鳥，對錄音環境並不陌生，更展現創意以說唱方式重新詮釋台呼，讓蔡旻佑聽了大讚「非常酷！很有個人風格」。

(中時 )