對於沖馬桶時，到底要不要蓋上馬桶蓋這事情，多年以來一直爭論不休。而近日有國外網友實際使用紫外線燈，告訴你沖馬桶時「不蓋馬桶蓋」到底有多麼的污染環境。

加拿大的克里斯汀（Kristin）日前在TikTok上傳一段影片，表示自己多年前看過一部科普影片後，就一直保持著沖馬桶時會蓋上馬桶蓋的習慣。而他也在影片中實際貼出當年影片的片段，影片中，工作人員透過紫外線燈的方式，用明顯的顏色告訴大家，沖馬桶時，如果沒有蓋上馬桶蓋的話，馬桶內的細菌、髒污，會因為水流衝擊的關係，擴散到其他地方，有可能是你的毛巾，甚至是牙刷。

而根據調查，這段影片其實原出處是Discovery的節目，其實在幾年前的台灣也曾短暫的受到關注過，影片中明確表示，馬桶是各種壞菌的培養皿，平均每個馬桶就有3億至5億個細菌，裡面甚至有大腸桿菌、葡萄球菌等大量對人體有害的細菌，會嚴重傷害人類的腦部與腎臟。影片最後表示，沖水時要把馬桶蓋放下，並且將刮鬍刀、牙刷等物放在櫃子內，避免被馬桶給汙染。

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(中時新聞網)