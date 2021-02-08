大陸公安部戶政管理研究中心2月8日發佈《二〇二〇年全國姓名報告》，報告顯示，2020年出生並已經進行戶籍登記的男女新生兒中，使用頻率最高的名字分別是「奕辰」、「一諾」。

據中新網報導，2020年出生並已經進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為「梓」、「子」、「宇」、「辰」、「一」等。與2019年相比，「玥」、「伊」、「昕」、「可」等字受到新生兒父母的青睞。

2020年出生並已經進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為「奕辰」、「宇軒」、「浩宇」、「亦辰」、「宇辰」、「子墨」、「宇航」、「浩然」、

「梓豪」、「亦宸」。

與2019年相比，「奕辰」首次入圍並登頂榜首，成為男性新生兒父母起名的首選，「亦辰」、「宇辰」、「亦宸」也進入前十。

而2020年出生並已經進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為「一諾」、「依諾」、「欣怡」、「梓涵」、「語桐」、「欣妍」、「可欣」、「語汐」、「雨桐」、「夢瑤」。與2019年相比，「一諾」、「依諾」、「欣怡」依舊位列三甲，「語桐」、「可欣」、「語汐」、「夢瑤」進入前十。

(旺報 )