位於文山特區的華友聯總部，8日入厝，華友聯總裁陸紀康、華友聯董事長陸炤廷宣佈，衛武營國家藝術文化中心對面的國泰重劃區，華友聯擁有的5到6千坪土地，除了規劃住宅產品之外，也正與日本伊籐忠公司、洲際酒店、以及萬豪酒店洽談，將投資逾40億元，興建五星級飯店、複合式商場。

華友聯總部8日入厝，除了政界的高雄市長陳其邁、立委許智傑、趙天麟等人，全國農業金庫總經理蘇佐政等金融界、建築界等多位重量級人士，到場祝賀。

華友聯總裁陸紀康8日指出，華友聯總部所在的文山特區，2、30年前，還是一片稻田，華友聯接手重劃，在多家建商陸續推案之後，已成繁榮的區域。

陸紀康表示，除了文山特區、華鳳特區、台南86特區，陸續完成重劃，位於衛武營國家藝術文化中心對面的國泰重劃區，也已完成，華友聯並且分回土地，成為僅次於台糖的第二大地主，未來將朝向飯店、商場、以及住宅產品，進行開發。

華友聯董事長陸炤廷8日表示，由華友聯集團企業華友聯市地重劃公司負責、開發的國泰重劃區，總面積達17.11公頃，華友聯可望分回5000多坪「商3-1」、「商3-2」的抵費地。

陸炤廷指出，位於國泰路和自由路口的國泰重劃區，除了一路之隔的衛武營國家藝文中心之外，更有高雄捷運橘線O11鳳山西站(高雄市議會)，及文山特區和澄清湖生活圈的腹地，距離國道1號也只有3分鐘的車程，加上台糖分回的土地面積達8.68公頃，一旦作為商業使用，將成為鳳山區有史以來的最大商場。

他說，為了善用該區的華友聯土地，華友聯集團已經多次與日本伊籐忠公司、洲際酒店、以及萬豪酒店洽談，興建五星級飯店、複合式商場，星級飯店的開發，傾向飯店和住宅混合開發，樓下規劃150間房子，樓上規劃住宅產品。

陸炤廷指出，飯店與住宅綜合大樓基約1000坪，投資金額逾30億元，至於量販、健身、餐廳的複合式商場，占地面積約1000坪，投資約10億元，另外的3000多坪建地，預計興建40坪到80坪的首換和換屋產品。

(工商 )