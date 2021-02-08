日經新聞8日（周一）報導，三菱（Mitsubishi）旗下的荷蘭事業Eneco即將達成供應亞馬遜歐洲據點再生能源的協議。

Eneco將興建離岸風力發電場，預計2023年上線，供應每年130百萬瓦（MW）的電力予亞馬遜多處據點，包括歐洲的數據中心。

此交易凸顯三菱日益聚焦潔淨能源事業，以因應全球減少使用煤與化石燃料的趨勢。

面臨環保團體與員工要求採取行氣對抗氣候變遷的壓力，亞馬遜矢志到2040年以前達到淨碳中和。

(工商 )