三菱事業將供應亞馬遜歐洲據點風力發電 13:502021/02/08 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經新聞8日（周一）報導，三菱（Mitsubishi）旗下的荷蘭事業Eneco即將達成供應亞馬遜歐洲據點再生能源的協議。 Eneco將興建離岸風力發電場，預計2023年上線，供應每年130百萬瓦（MW）的電力予亞馬遜多處據點，包括歐洲的數據中心。 此交易凸顯三菱日益聚焦潔淨能源事業，以因應全球減少使用煤與化石燃料的趨勢。 面臨環保團體與員工要求採取行氣對抗氣候變遷的壓力，亞馬遜矢志到2040年以前達到淨碳中和。 船運缺櫃續燒...台灣化學品、舊衣難運出 專家傳真－以中文進入東南亞電商市場 是好策略 (工商 ) #全球 #亞馬遜 #事業 #供應 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》全癱亞洲航空業整補中 正常化無語問蒼天 08:182021/02/08 財經 AI醫療掀熱潮 投資機會引爆 04:102021/02/08 投資理財 1分鐘讀財經》需求續強 聯電：晶片短缺至2023年 08:122021/02/08 財經 《生醫股》東洋攜手德國藥廠 開發歐洲Pegylipo市場 12:502021/02/08 財經 搶單效應 環科訂單看到年底 04:102021/02/08 證券．權證 慧景科技 助太陽能產業發光 04:102021/02/08 產業特刊 歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪 11:302021/02/08 國際 新客戶加持 騰輝2021年優於預期 04:102021/02/08 證券．權證 赴阿聯接種 英俱樂部推疫苗觀光 04:102021/02/08 國際大事 奧地利總理喊話 審批中俄疫苗 04:102021/02/08 焦點新聞 《國際金融》美股動盪加劇 華爾街精選5檔避亂流 10:342021/02/08 財經 財經熱門新聞 澳洲真不怕陸制裁？農民警告10年損失超8000億 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 晶片一路缺估到2023年 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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