期交所在2月5日(農曆春節前最後交易日)一般交易時段結束調整股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，預計在110年2月17日開紅盤日再視市場狀況公告2月18日一般交易時段結束後起前揭各契約保證金適用金額。

期交所考量110年春節假期休市(110年2月6日至2月16日)長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金。

交易人在2月5日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情變化及持有部位狀況，並適時繳存足額保證金。

(時報資訊)