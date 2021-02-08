桃園市升格為直轄市後重大建設不斷，吸引外縣市民眾移入，人口成長明顯，據內政部統計，2020年統計桃園人口上看225萬，與5年前相比增加近10萬人，其中也與區域內重劃區規劃完善息息相關，以市中心周圍重劃區為例，先有中路特區、小檜溪重劃區，近期則有兩塊離桃園市區僅十分鐘車程討論度高的新興重劃區，分別為遠東紡織重劃區以及前身為太平洋電纜八德廠的太電重劃區。

無論是交通建設、生活機能、學區選擇，抑或是公園綠地等條件，這幾個重劃區均能夠符合民眾購屋時對環境考量的需求。因此當地推出的建案大多可取得銷售佳績，也間接造成重劃區房價節節上升，從中路特區與小檜溪重劃區在短短2年內，房價成長約30%即可得知。

(資料來源/業者提供)

【中路特區、小檜溪重劃區房價上揚引發人口外溢 太電重劃區後勢看漲】

中路特區、小檜溪重劃區房價可望站上4字頭，對於當地居民來說，房價已攀升至高峰，加上建商大量推案，區域內發展逐漸飽和，想要再整合出一塊大面積的建地勢必更加困難。因此民眾在看房的時候，也將目光轉向到距離市中心僅10分鐘車程的太平洋電纜重劃區(簡稱太電重劃區)，專家評估，未來該區域將會是桃園最火紅的房市地區之一。

太平洋電纜曾是台灣纜線業龍頭，當年由孫法民等人創立，孫法民退休後交棒給兒子孫道存，孫道存當年涉入太電掏空案而入獄，2019年因公開標售八德工廠土地再度成為焦點。太電八德廠土地總面積為8,799坪，日前已通過桃園市都市計畫委員會會議審議，將土地從原先的乙種工業區變更為第二類住宅區。而得標人未來如果要規劃該地成為住宅，須扣掉回饋給市府的土地，可銷售的面積為5243.8坪，由此推估當地房價約落在28～32萬之間。而太電重劃區目前政府用地也是居民引頸期待，重劃區內除規劃公有停車場可解決該區域居民長久以來的停車問題外，也設置該區域稀有的公園用地，提供附近居民足夠綠化空間，休憩放鬆好去處。

房市專家表示，太電重劃區鄰近桃園、中壢與八德核心，從內壢火車站延伸至此區將成為房市熱區，重劃區內也將規劃大面積公園綠地以及聯外交通道路，鄰近台鐵地下化工程的「永豐站」，並設置大型停車場，提升居住便利性與生活品質。多家知名賣場全聯、愛買與家樂福等均已入駐此區，生活機能相當成熟。

【知名建商鎖定太電重劃區 提倡「三宅一生」新居住觀念】

許多知名大建商已鎖定太電重劃區，將此地設為未來推案重心，其中，聯懋建設看好區域未來發展，將於永豐路上推出新案，成為周遭地區10年以來首度開展的新建案，吸引大批民眾關注，尚未開案就已有300組以上來電預約，熱絡程度可見一般。分析其熱銷原因，除該區域之土地取得不易之外，也與當地居住條件符合近期正夯的「三宅一生」居住新觀念有關。

房市專家分析現代人買房須具備「三宅一生」觀念，即一生對「住」的三階段需求各有不同，分別為首購宅、理想宅、夢想宅。年輕首購族因工作事業剛起步，預算有限，所以購屋首要考量為房價高低，專家建議年輕人買房應該要買在房市「起漲點」；成家立業後，由於有了小孩，注重的是學習環境，更在意居家周圍是否安全，附近有沒有明星學區，符合這些需求的房屋自然成為中年換屋的「理想宅」；而進入退休階段，嚮往鬧中取靜的悠閒生活，除購物便利外，也會希望住宅附近有大片公園綠地，「夢想宅」既可實現對退休生活的憧憬，也具備相當程度的生活機能。

太電重劃區同時具備學區優勢與極佳生活機能。(圖/業者提供)

太電重劃區與中路特區、小檜溪重劃區相比，更經濟實惠，處於房價起漲階段，適合首購族進場。區域內有元智大學、新興高中、永豐高中等學區，滿足換屋族對於學區環境的要求。未來也會規劃近千坪公園及綠地面積，讓銀髮族居住在此，更能享受退休後的生活。

(中時新聞網)