詐團開800萬進口車、戴名錶 以美國時間專騙旅美大陸人。

刑事局中部打擊犯罪中心8日宣布偵破以陳姓為首的詐騙集團，假冒大陸公安及涉及洗錢案，須監管金融帳戶等手法，詐騙旅居美國的大陸人，還在台中市租賃四處社區大樓，掩人耳目，每3、4個月即轉移陣地，規避查緝，警方兵分多路直搗詐欺機房據點，逮捕9男1女，共計10名犯嫌，警方追查期間發現詐騙成員開市價800多萬元的雙B名車、戴名錶，而且為配合美國銀行開業時間及當地時差，詐騙時間從晚上9時上工到翌日上午5時到7時撤崗，當場起出200多萬現金，全案依涉嫌詐欺罪嫌移送法辦。

刑事局偵查第六大隊第四隊隊長蕭榮哲表示，經專案小組深入調查後發現，該集團為躲避查緝，以化整為零、分散風險方式，將機房成員以2至3人小組方式藏匿於各點運作，警方經多月追查並鎖定相關可疑詐欺話務機房，見時機成熟，在台中市北區、南區及南屯區共四處詐欺機房同步執行搜索，查獲陳姓犯嫌等10人到案。

警方查獲手機41支、平板電腦3台、筆記型電腦12台、bmw車輛1台、精品手錶2只及現金206萬9700元等贓證物。

蕭榮哲指出，日前接獲檢舉以37歲陳姓主嫌為首的詐欺集團，該集團選定管理嚴謹的社區大樓作為詐欺話務據點，詐騙旅居美國華人及洗錢，以監管金融帳戶方式作為詐欺話術。

警方表示，詐騙集團騙的是旅居美國的大陸人，設下詐騙話術要受害者匯款力就要依美國的時間，依美國與台灣時差，詐騙成員的行騙時間，就從晚上9時上工，開始到隔天上午的5時到7時，晝伏夜出的工作，陳姓犯嫌為租屋、設備的金主，白天都在睡覺，近10名成員都以好友相揪行騙。

警方調查發現，陳嫌以往曾遠赴英國、日本設詐騙機房，近來可能因新冠肺炎疫情，在台灣另起爐灶，而且追查發現詐騙集團手戴名錶，還開著市價8、900萬的雙B名車出入，行徑毫不低調。

刑事局與台中市政府警察局第二、三分局及刑事警察大隊偵五隊共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

刑事局呼籲，民眾切勿因同儕慫恿或金錢誘惑而加入詐欺集團，否則一失足必定抱憾終生，警方重申打擊詐欺犯罪的堅定決心，以保障民眾生命及財產安全，營造安居樂業的生活環境。

警方查獲手機41支、平板電腦3台、筆記型電腦12台、bmw車輛1台、精品手錶2只及現金206萬9700元等贓證物。（盧金足攝）

警方追查發現詐騙集團手戴名錶，還開著市價8、900萬的雙B名車出入，行徑高調。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲手機41支、平板電腦3台、筆記型電腦12台、bmw車輛1台、精品手錶2只及現金206萬9700元等贓證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方追查發現詐騙集團手戴名錶，還開著市價8、900萬的雙B名車出入，行徑高調。（盧金足攝）

(中時 )