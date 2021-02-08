富邦悍將今年一口氣找來6名洋將，是5隊之最，但目前僅來4人，還有2名洋將納恩斯、優瑪仍需等待簽證核發，副領隊沈鈺傑表示，今天會再確認2人簽證狀況，最快今晚會有消息。

續約的羅力與索沙上月中陸續抵台，昨天再到傑斯、邦威2人，對剩下2名洋將的簽證問題，沈鈺傑並不擔心，「現在美國時間還在凌晨，看看今天晚上簽證會不會下來，應該是有進展，最快今晚就會有消息。」

受到疫情影響，現在外籍人士來台受到許多限制，洋將來台現在需要更多步驟，沈鈺傑說明：「要先有台灣發的工作許可，然後到美國的在台辦事處辦理工作簽證，拿到簽證後再進行核酸檢測，最後是買機票。」

而最先抵達台灣的羅力與索沙都已完成14天居家隔離外加7天自主健康管理，目前都在新莊棒球場進行訓練，沈鈺傑透露，兩人都已經進行過1次牛棚，預計21日那周的熱身賽都會出賽。

沈鈺傑說：「索沙昨天進牛棚投了75球，上次遠投我有看，感覺他的狀況滿不錯的，預計明後天會再進一次牛棚；傑斯則是還沒來台前就說3月時可以在熱身賽出賽，冬盟他後面雖未出賽，但也持續有在訓練。」

(中時 )