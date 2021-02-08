科技部今天表示，福衛七號2019年6月25日在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，搭乘美國太空探索公司的獵鷹重型火箭發射升空，抵達720公里的暫駐軌道，經過1個月的健康檢查和18個月的轉換軌道操作，目前已完成任務軌道的全部佈署。

科技部說，2月3日已成功將6枚衛星全部佈署在高度540~550公里之任務軌道，可提供24小時均勻分佈的大氣層與電離層觀測資料，供氣象預報和太空天氣監測使用。

福衛七號計畫係由科技部轄下之財團法人國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行，由6枚衛星組成星系，以掩星技術進行觀測，同時接收美國GPS和俄國GLONASS全球定位衛星的訊號。

福衛七號每日可提供全球南北緯50度間約4000點的大氣垂直剖線資料，大量補足熱帶海洋地區極缺乏的觀測資料，可大幅提升全球氣象預報準確度。經國際間氣象作業單位證實，在觀測點尚未均勻分布的情形下，福衛七號資料即可減少24小時天氣預報誤差10~11％。

在佈署完成之前，福衛七號即已開始執行任務，於2020年3月7日與NOAA同步對國際公開大氣觀測資料，於2020年9月15日與美國大氣科學大學聯盟（UCAR）一起公布接收GPS衛星訊號所得電離層資料，並於2021年1月29日公布接收GLONASS衛星訊號所得電離層資料。

為了讓6顆衛星平均地環繞在地球的上空，使掩星觀測點遍布於南北緯50度之間，所以須要從720公里緩降到550公里的預定軌道高度。

目前全世界已有多個氣象中心與研究單位在使用這些資料，其中台灣的國研院太空中心、中央氣象局、中央大學和成功大學團隊，以及美國UCAR和NOAA轄下之科學團隊，使福衛七號的資料發揮了最大的功用，除可降低整體天氣預報誤差10~11％，也能提早預報颱風生成，改善颱風預報路徑，並有效監測太空天氣變化。

(中時 )