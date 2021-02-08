57年來不曾圍爐，中風阿明接到寒士紅包感動。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

57歲的阿明出身單親家庭，但母親走不出喪夫情懷抑鬱一生，他從未體驗過「圍爐」，為了家計國中畢業就入伍從軍，每年都自願留營，成家後不幸歷經2度婚姻失敗、退伍後中風，流落街頭，甚至疾病纏身產生幻聽，在人安基金會桃園平安站關懷下進駐住宿避寒，還領到寒士年禮及紅包，雖然礙於疫情無法「圍爐」，但仍開心「過年終於不再是孤單一人」。

每年農曆春節前夕，大家紛紛打包行囊帶著滿滿的年禮返鄉過年，但社會上有一群人，獨自一人流落街頭，無法飽餐一頓，人安基金會看見了他們的需要，服務寒士「疫」無反顧，堅持不中斷，雖然因應疫情，無法延續辦桌宴的傳統，但卻提供新的服務形式「送禮到家」，將1人份的團圓飯送至服務個案手中，也送至城市的街頭角落。

「送禮到家」2月1日全台同步開跑，人安基金會桃園平安站更啟動夜訪送禮，至桃園市境內公園、土地公廟、火車站等多處街友露宿點、發送愛心年禮及應急紅包，站長陳志偉說，年禮內容都是經過細心安排，方便即食吃之外，還可以領到紅包以備急用，讓流浪的寒士感受社會溫馨、收到歲末祝福，鼓勵牛年持續努力向上爬。

57歲的阿明（化名）自小父親往生，家庭經濟環境差，國中畢業後便入伍從軍，擔任志願役，一路當到士官長，努力承接家庭的經濟壓力，但因單親的媽媽始終走不出喪夫傷痛，終日以淚洗面，也使得年少的他無力面對母親，10多年的過年都自願留營，未曾感受到過年團圓的家庭溫暖，也漸漸與家人疏離。

阿明成年後又歷經兩段婚姻失敗，孩子被帶回大陸照顧，離開軍隊後，在社會工作不順遂，加上半年前中風不良於行，並疑似有早發性失智症，偶爾有記憶錯亂、幻聽，無法工作而流落街頭，靠挖餿水過活，還因睡眠品質不好，睡到半夜就清醒，只能在深夜12點不斷走路，聽聞家家戶戶準備過年慶團圓，孤苦伶仃的他更感到惆悵寂寞。

陳志偉透露，阿明去年12月寒流來襲時到人安桃園平安站避寒，卻遭其他街友排擠，還不斷高喊自己有輛送給老婆的紅色三輪車，一度負氣離去，卻因闖入醫院診間，院方通知陳志偉而再度牽上線，阿明經勸說下看了精神科、做頭部電腦斷層，並在陳志偉關心和陪伴下吐露自己因為幻聽一直被辱罵吸毒的糾結過程，最終敞開心房回到桃園平安站。

阿明現在固定到平安站用餐、住宿避寒、洗熱水澡，過年前夕領到寒士年禮及紅包，他不斷感謝人安基金會，在他窮困潦倒時關心他、幫助他，讓他不用再流浪，「讓我過年不再一個人！」

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57年來不曾圍爐，中風阿明接到寒士紅包感動。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

57年來不曾圍爐，中風阿明接到寒士紅包感動。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )