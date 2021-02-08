台中公園美麗花海迎新春。（盧金足攝）

迎接農曆新年，台中市府建設局挑選台灣大道、忠明路、惠中路、五權西路、北屯路、崇德路、松竹路、德芳南路、鎮南路等41條重要道路，以及全市30處亮點公園，在中央分隔島及公園內栽種一串紅、多色海棠、矮牽牛、日日春等鮮豔季節性花草，以繽紛色調點亮台中，為新年揭開序幕，增添道路景觀美感與年節歡慶氣息。

建設局長陳大田說，為增添年節氛圍，市府以亮麗蒔花妝點台中街口，在全市主要道路及走春熱點公園，栽種橘黃、粉紅及鮮紅等各色花朵，針對台中聯外門戶道路與公路總局第二區養護工程處台中工務段攜手合作，選定台1線、台1乙線、台3線、台10線、台12線及台13線等省道中央分隔島種植蒔花，美化台中門戶。

「好美啊」，陳大田指出，民眾在台灣大道、忠明路、惠中路、五權西路、北屯路、崇德路、松竹路、德芳南路、鎮南路及神岡交流道口處等市內聯絡道路分隔島或槽化島，以及台中公園、西大墩公園、東峰公園、葫蘆墩公園等處發現亮眼花卉，讓整座城市喜氣繽紛。

(中時 )