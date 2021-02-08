中廣董事長趙少康才剛回歸國民黨，不只表態要選黨主席，今更宣布將參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、藍綠和解，為藍綠政壇投下震撼彈！趙少康接受訪問更強調，他一定會制定公平的制度，帶領國民黨贏得2024大選

趙少康今（8日）接受《聯合報》採訪時表示，若有機會擔任黨主席，不會重蹈2020更改規定覆轍，定會立一個大公無私的提名制度，提名好的候選人，帶領藍營贏得2024大選。

對於目前國民黨內潛在的競爭者，趙少康認為，新北市長侯友宜還有連任問題，現任黨主席江啟臣表現比想像中得好，前黨主席朱立倫則不清楚，但他強調，自己沒有非要選黨主席不可，但若真要參選，他看好自己。

趙少康3日受訪時曾強調，大家對藍軍還是有期待，希望台灣有一個強而有力的在野黨，而非一黨獨大，現在的國民黨跟國家都需要一個強而有力的領導人，並反問，蔡英文做得好嗎？蘇貞昌做得好嗎？認為民眾讓民進黨麻痺太久，已沒有警覺。

而趙的回歸，更激起藍營基層的士氣，中國國民黨黃國園黨部委員、台灣村里長聯誼會榮譽總會長郭雲輝6日接受港媒《中評網》採訪時表示，現在的國民黨根本沒有中心思想，但趙少康不一樣，他有論述，也有能力，在這個非常時期，需要一個梟雄，整個國民黨只差趙少康一個人。

(中時新聞網)