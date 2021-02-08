國際巨星章子怡從影以來首部電視劇《上陽賦》，終於在拍攝完成2年多後上映，章子怡也熬過「少女感」批評，靠著精湛演技為該劇刷出陣陣好評，沒想到如今節外生枝，飾演皇太子的男星郭家銘宣布離婚，不但爆料妻子劈腿，還扯自己最愛的其實是前緋聞對象郝蕾，此舉激怒郝蕾，讓她怒開撕，直接揭露郭家銘的性取向。

郭家銘是陸劇熟面孔，經常演出重要配角，他這回在《上陽賦》中飾演皇太子，演繹憨直單純的人設非常精彩，因此累積了不俗的人氣，但這波好感度，幾乎要被他的離婚宣言所消耗殆盡。

郭家銘微博PO文。(翻攝自郭家銘微博)

郭家銘今天(2/8)凌晨突然在微博PO文，貼出跟老婆的合照，寫下：「我的婚姻8個月，一直想要個我們的寶寶，可是沒有，我們離婚後，3個月後她和別人有寶寶了！」，除了宣告老婆已成前妻，還暗指另一半婚內出軌，讓不少粉絲為他的癡情心疼，沒想到郭家銘接著又在留言區PO文，貼出他與女星郝蕾的同框照，告白：「我愛的女人叫郝蕾」，這天外飛來一筆，讓眾網友大傻眼。

郝蕾大郭家銘6歲，兩人合作《新永不瞑目》時傳出緋聞，但之後郝蕾被以違約為由換角，她與劇組對簿公堂，而郭家銘選擇力挺劇組，跟郝蕾因此從曖昧變不合，如今宣告離婚，卻莫名告白舊愛，郝蕾今天早上發出回應，直接否認了多年前跟郭家銘的緋聞。

郝蕾回應。(翻攝自郝蕾山水回聲工作室微博)

郝蕾透過工作室回應，劈頭憤怒開撕：「11年前你出賣對你那麼好的姐姐，出庭做偽證、炒作她跟你的所謂緋聞，姐姐從未理過你，也不屑於解釋，因為你實在不值一提」，直接批評郭家銘是不是想紅想瘋了？接著曝光他的性向問題：「不要拿你的性取向貽笑大方了！為了不影響其他人，我們就不提你的前男友以及前前男友了。也請你尊重和感恩你的男友」，也進一步解釋，當年會跟郭家銘相熟，並非因戲跟他相戀，而是當年郭家銘的男友，跟郝蕾是閨蜜，不然雙方才沒機會認識。

(中時新聞網)