蔡英文總統今（8）日首訪證交所，證交所董事長許璋瑤指出，隨著電子業比重提升、且業績表現良好，使台股5年來漲幅名列全球前茅。雖然台股創高引發泡沫化隱憂，但產業結構已與1990年時大不同，且國人投資台股信心提升，亦相對降低外資影響程度。

許璋瑤指出，台股股價表現優異、且穩定配發股息，自2002年底迄今年化報酬率達11.2％，為高投資報酬的優質市場。自2016年5月20日政黨輪替以來，年化報酬率高達20.2％，加權指數漲幅達95.2％，僅次於那斯達克指數的194％，5年來漲幅名列全球前茅。

許璋瑤表示，去年7月股市突破新高後，短短半年間再創「萬六」新高，此時股市投資者難免質疑是否有泡沫化情況。他認為，投資本來就有風險，能居安思危也是一件好事，證交所樂見投資人的審慎樂觀行為。

許璋瑤指出，投資人之所以提出泡沫化質疑，是基於1990年時的慘痛經驗，當時台股在2月創下12682點高點後便逐年下降，且短短8個月便跌掉1萬多點、同年10月只剩下2485多點。由於此次經驗非常慘痛，因此這次有所質疑並不意外。

不過，許璋瑤認為，從產業結構來看，1990年時以傳產達60％、金融業37％為大宗，電子業僅占2％，這種產業結構很難支撐股價高度成長。不過，目前電子產業已來到67％，且屬於全球具高度競爭力的產業，營收狀況很好，因此股價有優異表現。

許璋瑤指出，半導體業2020年全年營收成長22.2％、前三季稅前淨利成長達59.2％，因此全年報酬指數漲升62.7％為合理現象。惟產業過度集中電子業，蔡英文總統認為應使產業多元化發展，將以「創新、就業、分配」主軸持續創增新產業，厚植整體市場基礎。

對於外資去年不斷撤離引發市場擔憂，許璋瑤表示，在台外資大多屬於長期資金，且長期來看只增不減、持股比率持續提升，2017年首度突破40％、至2019年大致維持40％左右水準，近2年因指數走升快速，使外資持股比例提升更明顯、達43～46.7％。

許璋瑤指出，外資僅在國際發生重大變數才會出現撤離，如2008年金融海嘯賣超4700億元、指數跌幅達46％，去年新冠肺炎全球疫情大爆發，外資10天內賣超達3600億元、台股重挫2800多點，至10月賣超達7000億元，隨後才停止賣超。

不過，許璋瑤指出，由於國內投資人持續投入資金，台股去年3月底即迅速回升，全年上漲達22.8％，國人投資台股信心提升，將相對降低外資影響程度。且低利率時代台股對國際長期資金更具吸引力，外資持股走高，尚不至於對台股穩定造成太大影響。

(時報資訊)