LINE先前正式在台灣推出全新網路聊天室「LINE社群」，8日宣布再升級，全面釋出「建立社群」功能，讓人人都能盡情體驗當社群版主與管理聊天室的樂趣。

LINE表示，LINE應用程式中「主頁」正式新增醒目的LINE社群專屬入口，點選此入口即可馬上瀏覽「社群首頁」。在社群首頁中，也新增「熱門」與「社群專屬推薦」的區塊，讓用戶更容易找到有興趣加入的社群。此外，近期也將推出的新功能「聊天室表情符號」，可以針對特定對話按讚，讓聊天室更熱鬧。

LINE社群2020年6月在台灣上線以來，主打與「群組」不同的功能定位，像是最多支援5千人同時群聊、自訂暱稱加入聊天保有隱私，並配備管理員功能等，近期也陸續釋出相關功能，「建立社群」即為最後一項釋出的功能，目前該功能僅限手機版。

若用戶已獲建立社群權限的話，在社群首頁下方，就會顯示「建立社群」的綠色按鍵，而在建立新社群時，版主也可以選擇是否啟用「社群年齡限制」。若主題是與合法菸酒討論相關，請務必開啟此設定。建立社群後，將無法變更此設定。

不過，2020年1月4日前建立的社群，LINE系統預設為無年齡限制，欲啟用此設定，則需另建新社群，並遵守相關社群規定。

此外，LINE社群團隊也預告，近期將推出「聊天室表情符號」新功能，只要長按社群聊天室中的某則訊息，即可對此訊息按讚，共有六個表情符號，包括讚、愛心、哭哭等等，讓聊天室更熱鬧。

(工商 )