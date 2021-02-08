弘道個人式年菜五菜兩湯，有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮等。（盧金足攝）

弘道基金會連續12年，在過年前夕出動「送年菜大隊」，將個人式年菜送到長輩家中，讓他們在除夕夜享用豐盛菜餚。（盧金足攝）

弘道基金會連續12年，在過年前夕出動「送年菜大隊」，將個人式年菜送到長輩家中，讓他們在除夕夜享用豐盛菜餚。（盧金足攝）

一張塵封十多年的桌子，上頭布滿灰塵及蜘蛛網，這是以前與家人吃圍爐餐的回憶，楊伯伯特地請居服員將桌子搬出來擦乾淨，因為弘道基金會要送年菜給楊伯伯，還要和他一起在家裡吃久違的圍爐。餐農曆春節就快到了，弘道基金會連續12年，在過年前夕出動「送年菜大隊」，將個人式年菜送到長輩家中，讓他們在除夕夜享用豐盛菜餚。

年節中最重要的就是一家團圓吃年夜飯，許多人會選擇到餐廳、飯店用餐，或是預購年菜，而弘道老人福利基金會深知，許多獨居弱勢長輩沒有所謂的過年，除夕夜就和平常生活一樣，無家人陪伴、吃著隔夜的粗茶淡飯。

弘道百份暖心年菜直送長輩家，一大早，弘道夥伴忙著開車載送冷凍年菜，將上百份年菜全部集合在一起，大夥兒分工合作，將五菜兩湯裝進喜氣的不織布袋子裡，每個袋子上都貼弘道專屬的牛年斗方，同時裝進愛與關心。

再由各區社工及志工開車或騎車發送到長輩家，弘道基金會今年在台中地區總共發送193份年菜，為讓長輩們方便保存到除夕夜食用，特地用心挑選可冷凍再加熱的年菜，菜色有麻油雞米糕、獅子頭白菜滷、白玉燴海鮮、炒米粉、菜頭粿、蒜頭排骨湯及香菇竹笙雞，讓阿公阿嬤吃得好也吃得飽。

弘道基金會說，有長輩迫不及待品嘗獅子頭白菜滷，興奮的打電話來說，「原本心情鬱卒很久了，因為吃了美味的獅子頭，心情好胃口大開，白飯還多吃了一碗」。

67歲楊伯伯一早就在家門口等待，看到弘道夥伴開心的聊天，因為他未婚無子女，長年獨居，原本和父母住在一起，雙親陸續過世後，孤單一人，春節總是吃著隔餐飯菜，已達五年都是獨自過年。

弘道夥伴今年給楊伯伯不一樣的圍爐餐，送來個人式的年菜，特地再準備一份年菜，加熱後帶到楊伯伯家，和他一起提早圍爐，從年輕時的工作聊到現今時事，滿臉笑意，直說「家裡好久沒有這麼多人來了，謝謝你們」。

弘道基金會指出，楊伯伯頸椎與脊椎開刀，必須坐輪椅，行動及移動上不方便，除了洗澡睡覺，活動空間幾乎都在家門口的小小前庭，電鍋、鍋碗瓢盆等生活用品也都擺在這，小小的空間卻是楊伯伯獨居生活的全部，志工將桌子搬到前庭，布置紅桌布端上熱騰騰年菜，為楊伯伯生活的空間帶來喜氣與溫暖。

弘道台中服務處長陳國慶說，有各式各樣的年菜可以選擇，去店家購買或是在家點餐，就會有專人送到家裡，但對於社會邊緣的長輩們卻不是如此，因為身體退化、經濟困頓，平時的三餐可能都需各界幫忙，更別說在過年期間的年菜。

希望透過弘道夥伴及志工們，將年菜逐戶送到那些走不出家門的長輩家中，讓長輩不僅可以吃到暖呼呼的年菜，更能感受年節用餐的快樂與溫暖。

(中時 )