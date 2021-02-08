佼佼農曆年前推出應景掰歌〈擋你財路AKA當你麋鹿〉。（洒落嚴選行提供）

佼佼農曆年前推出應景掰歌〈擋你財路AKA當你麋鹿〉。（洒落嚴選行提供）

黃子佼（佼佼）2021開春再出奇招，農曆年前推出應景掰歌〈擋你財路AKA當你麋鹿〉，是他之前耶誕歌曲〈當你麋鹿〉的2.0新春版，歌詞由佼佼與那對夫妻KIM合作改編，神來一筆以「麻將」為靈感，佼佼說：「從〈當你麋鹿〉到〈擋你財路〉其實只換掉幾個關鍵字，但毫無違和感！因為歌詞原本就有『春夏秋冬』麻將牌也有啊，然後再把『悲歡離合』改成『東南西北』與『梅蘭竹菊』、『發芽的夢想』改成『發芽的籌碼』，連造成話題的麋鹿饒舌也被顛覆了，還加了一個字增加難度，總之搞笑創意與誠意十足啦。」KIM加碼透露：「上次饒舌佼哥獨唱，這次他要我一起加入，但『摸個天胡地胡平胡屁胡別攔胡詐胡不舒胡』多了一個字，他自己也練得很慢，反而是耿如率先挑戰成功。」

這回「再續前緣」的黃子佼與KIM，在MV中無視彼此老婆、公然「磨鼻子」，彷彿「多元成家」的花絮讓片場歡樂滿滿，本來導演只要兩人互嗆，沒想到KIM的老婆NICO靈機一動，大喊乾脆「磨鼻子」，只見兩位人夫在鏡頭前公然上演男男磨鼻，KIM笑喊：「希望耿如別介意。」而出道33年首次獻出螢幕男男磨鼻子戲碼的黃子佼則笑說：「上次〈當你麋鹿〉首映會，媒體記者就起鬨想看，過年嘛，乾脆一不做二不休，實踐大家的願望，不過磨完立刻彈開，很符合饒舌歌詞唱的『不舒胡』啦。」 黃子佼與KIM趁著拍MV也順便過一下打麻將的癮，只見一年沒打麻將的黃子佼一上牌桌就燃起心中的「麻將魂」，還沒等導演喊開麥拉就先與KIM及NICO廝殺，在那對夫妻齊力同心連攻下小輸幾把，超過30年牌齡的黃子佼笑說：「學生時曾連玩16個小時，打到快爆肝也無怨無悔，這幾年因為忙，一年打一次，牌技退步不少。」

值得一提的是，這次配合年節，黃子佼在MV裡特別穿上紅通通的西裝上陣，而這套造型背後藏著「淡淡的哀傷」，佼佼苦笑表示：「其實紅西裝是去年為了年後的春酒訂製的主持服之一，沒想到疫情影響春酒全取消，留了很多套，這一放就放了一年，今年依然沒啥尾牙春酒可用，卻因新歌MV而有機會曝光，世事難料。」今年因疫情影響而尾牙春酒活動接連取消，黃子佼只有三場尾牙主持，但他樂觀地說：「尾牙近年最少，但年假近年最長，可放10天，要好好地陪老婆與老友，但還是要感謝很多貴人支持，年前代言了熱賣年禮蕉流，3000盒搶購一空，年後馬上要拍新的生活用品代言廣告，春天更預計要開三個節目與啟動線上教學企劃。」

(中時 )