美系外資針對台塑四寶出具最新研究報告，對於四寶前景預估排名，外資依序為台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)，最後則是台塑化(6505)，維持台塑加碼評等、目標價由100元調升到106元，台化更是一口氣由減碼調升到加碼、目標價由65元調升到93元。

美系外資認為，針對台塑四寶的前景看好程度依序為台塑、台化、南亞以及台塑化，維持台塑加碼評等、目標價由100元調升到106元；台化更是一口氣由減碼調升到加碼、目標價由65元調升到93元；南亞維持中立評等、目標價由75元調降到73元；台塑化維持減碼評等、目標價由70元小幅調升到72元。

美系外資指出，2021年PVC、ABS市場表現持續正面，預計PVC和ABS的價差將達到從2020年的創新高價位514-700美元進一步上漲至600-700美元，這是由於汽車、家用電器和全球建築行業的需求暢旺，但整體產能供應有限所致，其中ABS將使台化受益最多，至於PVC的好市況則對台塑最有利，其約占台塑營收約19%。

美系外資表示，目前看到PC鏈中上游優先於下游，BPA/苯酚的價差由於一些大陸的冬季產量減少，帶動去年第四季到第一季表現強勁，且PC恢復價格和需求，加上亞洲的部分供應鏈中斷，預計將在第二季持續謹慎，有利於苯酚，台化也會受惠。

至於台塑化，美系外資指出，台塑化目前是亞洲最不推薦的煉油廠之一，主要原因是，其在2020年7月煉製二廠RDS#2發生工安意外，預計該影響會一直到今年上半年，再者，2021年因煤炭價格上漲和石油價格調整停滯後，恐使得其公用事業收益疲弱。

(時報資訊)