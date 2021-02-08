迴轉未注意一失兩命 馬路虎口險象環生

白色國產小車大外割迴轉，撞上對向車道黑色SUV。（照片來源：截自《爆料公社》）

撿回一命的機車騎士手繪車禍示意圖。（截自《爆料公社》）

馬路上迴轉真的要注意再注意，但有時候遇到三寶竄出來，真的只能靠神明保佑。一名台中騎士分享「生死一瞬間」的親身經歷，一台原本停在路邊的國產小車，突然油門一踩直接「大外割迴轉」到對向車道，騎士驚險從車屁股閃過，但對向車道一輛女神張鈞甯代言的SUV就沒那麼好運，直接被撞到旋轉180度，氣囊全爆，一台新車就這麼毀了。

一名蔡姓網友在臉書社團《爆料公社》發文，開頭就表示：「小弟2/5晚上撿到一條命，才有辦法在這發文」。他闡述事發經過：「在文心南七路文心南路文心秀泰路口，路邊一台白色vios直接油門一拜大外割，迴轉到隔壁車道完全沒看有沒有車。當時的我後輪直接煞死，從他屁股閃過，當下嚇到慢慢的滑到路邊停下來。就當我要到路邊心裡還在幹的時候，對向車道直接一聲巨響」。

原來vios直接撞上對向車道一輛由女神張鈞甯代言的SUV，該輛SUV被撞到旋轉180度，安全氣囊全爆開，輪胎也幾乎全破，好好的新車就在大過年前給毀了。而vios撞擊後又直接撞上路燈，撿回一命的原PO忍不住直呼：「好險我平時多燒香神明保佑，不然現在在救護車上的是我了.....」。

看完台中騎士「生死一瞬間」經歷，社員們紛紛表示：「苦瓜心裡苦、但是苦瓜不說」、「寒假暑假就是屁孩三寶孩紙們的鬼門開啊！把實際開車上路當成在玩電動嗎！」、「Vios的車主４８４有喝？……因為第一次看到有人把Vios當戰車開的。」、「為什麼要把小客車當大卡車來開？需要這麼大迴轉半徑？」、「年關近了，路上多了一堆不知道是不是想用生命換年終的...」。

(中時新聞網)