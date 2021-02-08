立委楊瓊瓔邀集相關單位現勘環中東路封閉路段。（王文吉攝）

環中東路復原工作已近收尾，預計2月9日2時提前恢復通行。（王文吉攝）

配合國4豐潭段第C715標潭子系統交流道工程，環中東路自旱溪跨越橋至豐興路地下道封閉長達2年，目前橋梁工程已完工。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國8日邀集相關單位現勘，於確認符合行車標準後，決定將在農曆年前、9日下午2時提前恢復通行，以紓解春節期間車潮。

楊瓊瓔8日邀集市府交通局、潭子區公所、潭子清潔隊等單位現勘。高公局第二新建工程處副處長卓高端說明，第C715標潭子系統交流道沿台74高架道路拓寬興建，施工團隊借用環中東路橋下空間搭設施工架，封閉自旱溪跨越橋至豐興路地下道區段，原訂封閉至3月底。

賴朝國表示，施工期間對地方通行安全與周邊華盛頓、常春藤學校學生家長及學生上下學的影響很大，希望今天勘查後，符合達行車安全標準，可提前於農曆春節前順利通車。

卓高端表示，施工團隊在顧及品質及安全前提下，全力趕工，環中東路復原工作已近收尾，今天勘查符合行車安全標準，預計明天下午2點恢復常態通行，達成農曆年前通車目標。

楊瓊瓔指出，國4豐潭段第C715標潭子系統交流道工程，負責串接國4豐潭段主線與既有台74 高架橋主線，轉接國道1號、3號，亦可經由新設豐勢交流道，銜接台中市政府興辦的「東豐快速道路」，南來北往均稱便利。

(中時 )