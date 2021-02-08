ViewSonic優派宣布，為了協助桃園市因應數位教學需求，將提供myViewBoard數位教育平台進階版予桃園市學校免費註冊使用，以嘉惠全市36萬學生以及教師。在後疫情的時代中，myViewBoard數位教育平台提供簡單易用的視訊討論、協同合作、數位白板，以及廣泛的互動輔助工具，讓學生在教室、線上都能有最佳的學習體驗。 桃園市教育局日前（2/4）推出「寒假在家自主線上學習互動課堂」，桃園市長鄭文燦也親自前往桃園區永順國小，視察實施情形。鄭文燦市長表示，考量疫情狀況，今年停止寒假課輔，但桃園學子們的學習不間斷，透過線上學習平台，學生能隨時隨地進行自主線上學習。鄭文燦指出，ViewSonic董事長朱家良與中原大學連育仁教授合作，以「打造一流教室的複合妙方」為題，除示範如何運用大屏幕整合教學現場、直播、錄影等同步及非同步的複合式教學模式外，線上有超過千人以上一同參與同步直播共學，24小時內觀看人數超過3萬，提升桃園建構高互動的有效教學教室，讓實體課程可以增加10倍數以上的上課人數。 此外，鄭文燦市長也感謝朱董事長與連教授分享寶貴的經驗，ViewSonic在雙北推動雲端資源共享，培養了許多優秀的種子教師及網紅教師，成果豐碩，有很多值得學習的地方，未來協助導入智慧教學、雲端共享的軟體資源，相信對桃園推動線上學習的幫助會很大。 ViewSonic董事長朱家良表示：「台灣是ViewSonic全球研發與實踐基地，對台灣教育貢獻是我們的企業社會責任，希望透過myViewBoard數位教育平台，以及分享ViewSonic在全球推動數位教育轉型的經驗，協助桃園市擴大佈署數位學習。在2020年疫情發生後，當全世界都按下了暫停鍵，ViewSonic積極拜訪全台各地的學校，聽取學校和老師的痛點，研發出整合實體與線上學習的完整互動教學平台，同時建立完整教育生態系，邀請業界夥伴一同投入，盼數位互動教學在台灣真正能夠落實。」 桃園積極佈署數位學習，推動「智慧學校數位學堂計畫」，鄭文燦市長表示桃園市目前已建置5000間裝設有電子白版的智慧教室，而這項計畫預計要達到1萬間以上。因應疫情，桃園市更將積極實施每個學校都有複合式教室，同時整合現場與遠距互動學習，希望藉此克服疫情的挑戰、減輕城鄉差距、以及解決108課綱素養老師不足的問題。此外，所有的教學錄影資源都會存在教育局網站免費提供給全市及全國學校使用。

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