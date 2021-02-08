農曆春節前，中華開發文教基金會在金控總部大樓舉辦「中華開發迎春好事集」，來自全台14家公益單位販售上千種商品。中華開發金控總經理龐德明（Stefano Paolo Bertamini）首次參與，呼籲同仁以實際採購行動支持公益商品。龐德明表示，開發金控以行動積極落實聯合國永續發展目標第12項「責任生產與消費」，逐年提高Buying Power社創良品的採購金額，2020年與子公司中國人壽雙雙獲得「Buying Power社會創新產品及服務採購獎」的肯定。

公益市集的活動已經在開發金控行之有年，每年都獲得同仁高度支持，小小的市集單日營收年年突破百萬元。總經理龐德明入境隨俗，勇於品嚐各類台灣食品，包括現炸地瓜酥、馬告豆干及台灣蜂蜜等在地名產，並關心攤商銷售狀況，了解台灣社會企業、庇護工坊及台灣小農的現況。

今年最受矚目的攤位是為了籌募才藝課程基金、遠道而來的雲林大興國小全校師生，義賣所得將作為學校作文班的講師費用。全校26名學童帶來學校所在地大溝村生產的台農57號黃金地瓜，單是地瓜的營業額就衝破30萬元。一、二年級小朋友穿著年味十足的生動演出，五、六年級小朋友以流利英文向龐總經理介紹學校特色；校長陳盈儒開心地表示，「新學期的作文班、舞蹈班經費都有著落了，感謝中華開發金控給了大興師生一次圓夢機會。」

大興國小為中華開發文教基金會長期合作的偏鄉學校，本次北上義賣之餘，特別與凱基銀行合作，為學童量身打造「小小理財達人課程」，以生動活潑的方式，引導小朋友認識理財的基本概念，進而將正確金錢觀念帶回家庭。包括認識收支平衡及「個人信用」的意義，甚至透過欣賞不同圖案設計的幣別認識各國貨幣，再進一步學習「外幣兌換」，練習匯率兌換，幫助孩子具備基礎貨幣知識。凱基銀行特別安排小朋友參觀分行，從自動化ATM到櫃台服務區，再到理財中心區，了解如何規劃存款，協助小朋友瞭解基本的銀行業務，建立正確的理財習慣。

開發金控表示，公益市集僅是集團實踐ESG的行動方案之一，每年透過中華開發文教基金會辦理公益活動，幫助公益團體獲得更多能量與資源持續提供服務，另外也持續推動公益專案，如「薪傳100×課輔100課輔計畫」、「營養100分計畫」、「我們班的小飛象」、「技藝職能獎學金」，另外邀請同仁團購庇護工坊麵包的「愛心饞寶寶」等活動，鼓勵員工以具體行動關懷弱勢支持公益，實踐企業長期回饋社會的承諾。

(工商 )