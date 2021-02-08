晶呈科（4768）受惠半導體產業朝先進製程邁進，特殊氣體需求活絡，1月營收2,806萬元，年成長29.27％。晶呈表示，自製產銷的12種特殊氣體打入先進製程供應鏈，2011年每月出貨100支，2021年每月出貨大幅提升至2,000支，預估全年營收挑戰雙位數成長。

此外，永光（1711）、三福化(4755) 營運也展現月年雙增佳績。永光1月營收8.24億元，月增4.44％，年成長24.5％；其中，色料化學品年增22％、特用化學品41％、電子化學品45％。至於三福化1月營收3.26億元，月增2.2％，年成長13.6％。

防疫生活催化的5G、電子需求竄升，特用、電子化學品逐步推進，永光特化事業持續發展利基型產品，轉往黏著劑、充填劑等產品；因應5G需求，開發如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

因全球疫情帶動遠距辦公的需要，高速運算（HPC）與電腦的需求增加，資策會MIC預估2021年全球半導體市場成長率10.1％，市場規模達4,753億美元，HPC與5G將成為兩大動能。

晶呈指出，今年將以特殊氣體開發製造、晶圓重生與CMW銅磁晶片三大核心動能與技術，蓄勢開拓。其中，特殊氣體打入台灣各大重要半導體廠與美、日、韓、中等半導體生產國供應鏈，將開發新客戶提高市場佔有率，增加應用自有專利「氣相蝕刻技術」於非電子產業。

CMW銅磁晶片已於1月發表Mini/Micro LED磁性巨量轉移及新一代顯示器。調研機構預估，2021年Mini/Micro LED晶片使用量約50萬片，2022年提升至200萬片、2023年上看千萬片。期結合晶圓重生應用，挹注營收動能。

(工商 )