雞排妹因控訴翁立友、曾國城對她性騷擾，讓社會大眾持續關注相關議題，有網友挖出網紅「星光奈奈」成員「艾瑪」去年底拍攝刀療影片，遭到師傅觸碰敏感部位，男方還開口嗆「既然怕人家摸，還穿那麼露」等騷擾言論，診間甚至出現保險套和潤滑液，引起外界震驚。對此刀療師出面否認性騷擾，解釋保險套是拿來喬自己的尾椎。

「星光奈奈」團隊去年12月拍艾瑪接受刀療的影片，當時刀療師說為了治療方便，請艾瑪脫掉衣服，所以她僅穿薰衣草紫挖空運動內衣和黑色的貼腿褲上陣，結果被刀療師伸淫爪，不斷在女方臀部來回移動，一度想將褲子往下拉，嚇得艾瑪出聲制止，想不到刀療師居然笑說：「可以秀妳的青春啊！」更誇張的是，刀療師聲稱艾瑪的私處歪掉，不停用手指猛戳；拿槌子拍打艾瑪的上半身時，艾瑪事先告知別打胸部，刀療師竟然說「既然穿得這麼騷...」、「好大的肉墊，都打不到。」

刀療師疑對艾瑪性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YouTube）

刀療師疑對艾瑪性騷擾。（圖／翻攝自星光奈奈YouTube）

治療結束後，刀療師突然嗆艾瑪：「既然怕人家摸，還穿那麼露！」診間的角落甚至有保險套和潤滑液，讓人不知道意義在哪。由於想完整呈現這段騷擾畫面，星光奈奈一直忍著沒出手營救，只能邊哭邊剪影片。根據《三立新聞網》報導，80歲的刀療師否認性騷，強調治療過程就是要用手摸，並無碰到女方胸部，反問「他們有三個人，我怎麼摸？」

那為什麼要放保險套和潤滑液？刀療師解釋那是拿來喬自己尾椎用的，將保險套套在木棍，加潤滑油伸進肛門把尾椎調正。

哭喊好痛不要！刀療師傅冷回：誰叫妳XX不給我X -2020/12/21-Vlog

(中時新聞網)