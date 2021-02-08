鄧紫棋為奇幻冒險動作電影《刺殺小說家》量身打造主題曲〈平行世界〉，電影講述主角為了尋找被拐賣的女兒，接受刺殺小說家的任務，意外進入小說家筆下的世界，在奇幻和現實交錯的平行世界展開與女兒重逢的冒險。接到邀約時，鄧紫棋只有極短的創作、製作時間，但她被故事深深打動，決定完成這項極限挑戰。

該曲MV運用延展實境（XR）和混合實境（MR）技術，讓鄧紫棋帶領觀眾一起置身在電影裡面的平行世界。MV突破傳統電影主題曲MV框架，不再以片花與對嘴交叉剪接的方式呈現，特別利用了特殊LED屏幕追蹤拍攝和搭配了延展實境（XR）和混合實境（MR）技術， 透過後期合成，仿佛讓鄧紫棋帶領觀眾一起置身在電影裡面的平行世界。

歌曲開頭以淡然的琴音和空靈的歌聲，營造出一種虛幻遼闊的空間感，呈現失去愛人後的漂泊寂寥；隨著副歌裡層層堆疊的弦樂和鼓聲、充滿情感和畫面感的詞曲、加上鄧紫棋的真假音轉換的唱法，歌曲流露出對愛人的思念，傾訴著失去所愛的無奈。鄧紫棋藉該曲唱出即使痛失所愛卻為愛堅持的信念，燃點在平行世界裡與心中所愛再次相遇的希望。農曆年關將至，鄧紫棋也透過短片祝大家：「2021年希望大家『不再孤單』，在另一個童話之中，盡情的發展現自我。」

(中時 )