顏曉筠在電視劇《多情城市》演出壞女人，近日受《民視第一發發發》除夕特別節目邀請大秀舞技，她2017年在《舞力全開》奪得世界國際標準舞比賽冠軍，這次在楊廣正老師長達一年的構思下，兩人合作無間，她聽完老師想法，覺得這段表演就是藝術品，媲美黑池專業國標舞，搭配辣露南半球的銀色表演型舞衣，最後壓軸則是「國王的舞衣」，投影燈打在她身上，視覺效果激近全裸。

顏曉筠背對鏡頭，讓老師扯掉上半身銀色舞衣，最後上半身全裸背對鏡頭，為了這個橋段，她還親自縫製舞衣，尤其上半身要一扯就開，整件上衣沒施力點的設計可支撐胸型，表演前2天縫製到凌晨4點再去上通告的她，最後總算辛苦完成舞衣，她回憶為了表演的辛苦練習過程笑喊：「我長達2個月，1周練習8天，真的突破自己最高峰。」

顏曉筠（中）身材火辣。（民視提供）

顏曉筠說：「接到這個任務只有興奮與開心，能在民視除夕特別節目演出像百老匯一樣的專業演出，對我來說是歷史性一刻。」她今年會跟全家一起收看自己演出，更驕傲表示阿公、阿嬤以她為榮，要她盡情展現國標舞才華，這次接下八點檔飾演反派也小有成績，預告包給長輩「突破性大紅包」。

(中時 )