美國總統拜登接受媒體訪問時表示，他的政府已經為美國與中國之間的「極端競爭」做好準備，不過他的做法將不同於前任總統。

拜登接受CBS專訪時表示：「我不會採取川普的做法。我們將把重點放在避免衝突的國際規範上，我們不必要發生衝突，但將出現極端的競爭。」

拜登並表示，自上個月就任美國總統以來，他尚未與習近平通話過。拜登表示：「我非常了解他，他非常聰明，也非常強悍，這不是批評，而是現實就是如此，他的骨子裡沒有民主的存在」，拜登解釋作為美國副總統，他與習近平相處過的時間比世界上任何一位領導人要多。

拜登上周表示，在反擊中國勢力上，他將與盟國更加緊密地合作，他表示「我們將面對中國的經濟弊端」，並稱北京為美國「最嚴重的競爭對手」。

拜登此前在國務院發表演說時則表示：「如果符合美國利益，我們也有與北京合作的準備。我們將透過強化內政，以及與盟友和夥伴合作，以真正的實力與中國競爭。」

(時報資訊)