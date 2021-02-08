中華電(2412)今日宣布，與雲端遊戲領導品牌Gamestream繼去年8月推出5G Hami雲端遊戲服務Android版後，廣獲5G客戶熱烈迴響，為滿足廣大果粉的需求，中華電Hami雲端遊戲服務iOS版正式上線。

中華電表示，中華電Hami雲端遊戲服務iOS版正式上線，本次針對娛樂內容陣容再擴大，提供迪士尼、樂高系列、競速賽車、熱血運動等65款高階主機遊戲，立即暢玩《迪士尼無限世界2.0_漫威超級英雄》、《迪士尼無限世界3.0_星際大戰》、《樂高神鬼奇航》、《天國降臨：救贖》、《烽火家園：革命再起》、《混亂特工》、《F1巨星卡丁車》、《GRIP戰鬥賽車》等熱門遊戲。

中華電是目前擁有最多果粉的電信公司，除了日前領先業界開賣HomePod mini，提供業界最完整Apple產品線，今日又宣布Hami雲端遊戲iOS版正式上線，Hami雲端遊戲不需額外購買遊戲主機，搭配5G手機或平板電腦與無線遊戲手把配對，即能暢玩3A級遊戲大作；果粉以iPhone透過AirPlay投影到Apple TV上，亦能享受在大螢幕暢玩Hami雲端遊戲的樂趣。

(時報資訊)