農曆春節假期將至，國人普遍都會規畫返鄉、走春，產壽險公司也在春節前夕推出各類保障商品，搶「返鄉、走春」商機；國泰金(2882)旗下國泰人壽面對不可預知的新冠肺炎疫情，今年再推出保障更全面的「新防疫專案」升級組合；富邦金(2881)旗下富邦產險為喜愛戶外活動與計畫返鄉出遊的民眾，規劃旅遊平安險、登山險、假日或國道增額保障附加條款等多項商品專案，提醒民眾於年前預先為自己及全家人完成官網投保，轉移可能的意外事故損失及額外支出，讓春節闔家歡樂出遊更安心盡興。

有別於市售的防疫保單，國泰人壽「新防疫專案」，該專案提供20年的保障，除了新冠肺炎等法定傳染病住院外，亦包含特定癌症、重大傷病、壽險保障等，讓民眾在疫情之外，仍能享有完整的保障準備。「國泰人壽新防疫專案」為鼓勵民眾維持健康，若有符合疫苗接種、癌症篩檢、健康檢查、每日健走7,500步等約定條件，附約續期保險費最高還可折減15％。 富邦產險表示，春節出遊首推富邦產險官網「國旅專案」，依據本島遊、離島遊與自駕遊等不同風險，貼心設計不同保障方案，其中特別針對租車自駕者，推出「駕駛他人汽車車對車碰撞車體損失責任險」、「汽車駕駛人第三人責任保險第三人傷害及財損」等多項保障。

對於喜歡親近大自然的民眾，富邦產險提醒，除了在出發前應對地形、環境、氣溫變化及隨身裝備做好準備工作外，更應妥善規劃保險以降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾。富邦產險的「登山綜合保險」百萬保障一日保費僅82元起。此外，當民眾於富邦產險官網購買第三人責任險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任險主險後，推薦加保「假日或國道增額保障附加條款」，同時可輔以其他多元方案加強保障，以經濟保費提升出遊保障項目及保險額度。

(時報資訊)