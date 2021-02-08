衛福部桃園醫院感染前進指揮所昨天已經宣布結案，指揮中心表示，目前桃園醫院需要隔離14天者，已經隔離達到4345人，醫院部分已經全數隔離期滿，至於社區還有845人，回溯者有3500人。指揮中心今天也回溯這21天以來的防疫措施，發現因為病毒傳播太快，未來將會檢討採檢方案與疫調方式。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計月底將會定成標準作業流程，作為未來醫院的準則。

部立桃園專案隔離14天，總計4345人。(指揮中心提供)

陳時中表示，這次因應桃醫血清採檢1759人，已經採檢1224人，預計今天採檢完畢。部立桃園專案隔離14天，總計4345人，其中醫院0人、社區845人、回溯3500人。桃醫本院人員PCR應採2691人、已採2690人、目前2690人陰性；桃醫分院應採334人、已採334人、334人皆為陰性。

桃醫專案檢驗進度。(指揮中心提供)

對於這次醫院感染，指揮中心今天也做了初步檢討，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次桃醫事件，從個案關聯圖，可以發現個案彼此之間的關聯性，部桃院內感染者當中不算案812（一開始從美國入境的確診者）的話，有9個病例是直接相關，另外則是相關接觸者。

個案關聯圖。(指揮中心提供)

羅一鈞表示，1月7日到14日一周是醫院感染的關鍵期，最晚接觸到院內員工案852的是案839，只有三天的時間可以做疫情調查與採檢，1月11日案838確診時，案852、案856後續接觸已經發生，後續採檢只能是證實他們感染，院內感染的發生相當快速，一周內就出現案838傳染到下一波案852、案869等感染。第三波也是在七天內發生，案863傳染給案868。他表示，病毒傳播時間快速對於疫調是很大的挑戰，接下來會對疫情調查的策略通盤檢討。

桃醫院內感染時序圖。(指揮中心提供)

這次也陸續做擴大採檢，包含一開始第一圈146人的採檢都是陰性，第二圈456人發現案856一名陽性，第一波、第二波都是在七天內發生，也有採檢完隔天就進入傳染期的狀況，採檢時機是很大的挑戰。

羅一鈞表示，後期認為範圍已經很大，所以啟動更廣泛的全面清空管制，後續進行減壓，採取回溯、清空等機制，整個過程才會有許多的社區中的居家隔離進行追蹤與觀察。1月21日完成清空管制作為停損日，加上14天潛伏期，因此定出2月4日作為觀察期。

指揮中心應變機制。(指揮中心提供)

有關應變機制，第一階段1月12日開始採取院內管制措施，加強一人一室，劃分需要啟動清空計畫來進一步照顧。

羅一鈞表示，至於社區中，有四千多名民眾被居家隔離包含陪病者等，期滿有大量採檢，這次也是首次啟動貨櫃採檢屋，分成南站、北站調配人力和後續檢驗，對於整個居家隔離期滿民眾，除了有固定安心的地方採檢外，也讓採檢過程可以順利，不會影響一般的量能。2月7日已經採檢2千多人。

有專家認為，這次會發生醫院感染與分艙分流沒有落實以及醫院相關人力不足有關，指揮專陳時中表示，台灣整體醫療人力是否不足可以討論，這是國家醫事人才培養策略。目前各醫院比較，桃醫沒有特別不足，而這次防疫的檢討與未來醫事人才的檢討是比較後來的問題。

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(中時 )