曆春節連續假期即將到來，金馬賓館當代美術館除了除夕當日休館，小年夜到年初五的假日，從上午10:00至下午18:00，都開館營運，而且，春節期間優惠不打烊，不僅入館門票可以持續折抵美術館內餐飲消費，也能暢遊全館藝術特展與典藏展。

金馬賓館當代美術館8日表示，為了讓來館民眾，能夠深度體驗館內多檔當代藝術與設計展覽，特別在初二至初四，加開春節限定的定時導覽活動，由專業導覽人員進行全館六大藝術與設計展覽解說。

金馬賓館當代美術館是永添藝術公司2016年12月，接手高雄歷史建築金馬賓館之後變身而成，該公司投入近2年的人力與物力，挽救即將消失的建築工藝，將荒廢已久的建築予以修建，並打造為當代美術館。

永添藝術公司副理錢思穎8日指出，金馬賓館當代美術館2018年底正式開館營運，選擇以獨資方式承擔場館經營盈虧，相信藝術無絕對，但一定要帶給觀者幸福、快樂，甚至燃起對生命的渴望與熱情。

她說，金馬賓館當代美術館開館迄今，已累積24檔國際觀點交流、15檔展覽企畫，並透過出版與學術研究持續回饋社會，並在2020年受世界首要旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）封為「高雄首選美術館」。

(工商 )