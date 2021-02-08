已抓不住的「美好」。2020年銷售破百億元的「神單」僅九張，其中有五張是傳統保單，且除了一張為2019年六年繳新台幣固定利率還本險，停售保費遞延到2020年外，其餘四張都是美元利變壽險，三張在去年7月1日後都已停售，僅中國人壽的金美好仍在銷售，但也已經調降宣告利率到2.9％。

2020年九張「神單」，以中壽的金美好美元利變終身險業績最佳，在7月1日開賣，到年底就逾217億元，也是去年單張保單新契約保費最高者，一推出時宣告利率2.95％，加上一些高保費折扣，在去年下半年擊退所有公司美元保單，保單雖未停售，但中壽在去年12月已調降宣告利率到2.9％，目前仍未調高。

另外四張傳統型的神單，都已停售，分別是國泰人壽的「祿美鑫」六年繳費美元利變壽險，以宣告利率3.25％、保單預定利率2.2％吸金近142億元，但隨著去年7月1日責任準備金利率調降，這張也已停售。

第二張是新壽的美利金鑽，有二、三及六年繳費的美元利變還本險，若不計遞延效應，新壽這張是2020年第一張銷售破百億元的保單，以宣告利率2.9％，還有年年還本金，年化配息率逾2％，去年銷售半年時間，業績達128.5億美元，但同樣去年7月之後也已停售。

第三張是台灣人壽的吉美福，是躉繳美元利變壽險，去年上半年銷售，宣告利率3.32％，且有高保費折扣，第七年開始內部報酬率逾2.6％，也是去年6月出現停售效應，保費7月進帳後，共銷售104.8億元。

第四張是富邦人壽2019年推的固定利率六年繳費還本險，在2019年就銷售近214億元，成為當年度神單之一，年底停售效應還一路遞延到2020年首季，共有106.7億元，等於這張保單共賣逾320億元，雖橫跨二年的神單，但嚴格來說這張保單只在2019年銷售。

2020年還有四張投資型保單銷售逾百億元，國泰人壽就有三張，都是年金款，如YOUNG飛揚、月月康利、飛揚人生，都是類全委投資型，且都有月月配息。

但去年銷售量最高的投資型保單，是台灣人壽的月月好鑫外幣年金，共賣逾187億元，同樣是類全委投資型，同樣月月配息年化約5％，但台壽主打基金淨值逾10.3美元時，每月不固定多撥回0.1美元，在銀行通路大熱賣。

(工商 )