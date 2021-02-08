台南市有9成左右的學童午餐來自公辦公營的自設廚房，為鼓勵學校自設午餐廚房工作人員之辛勞，台南市長黃偉哲8日特別前往新南國小關心廚房整備工作，同時致贈全市550名人員春節禮券，勉勵平日辛勞。

黃偉哲表示，校園食品安全維護是本市的施政重點，本市特制定「學校午餐標準作業流程及流程圖」，將午餐供應流程標準化，學校以分階管理、層層把關方式，嚴密監控供餐品質，學校廚師亦擔負重要責任，極力維持午餐作業環境整潔及食材保鮮等工作。然而，今年碰到新冠肺炎疫情，學校廚工也都積極配合防疫作為，因此指示教育局研議本市學校廚師考核獎勵晉薪制度，同時發送春節禮券。

教育局長鄭新輝則說，此次校廚專案春節禮券發送對象多達550名人員，總經費計新台幣55萬元，他強調，學校午餐為代收代辦業務，在家長繳納的午餐費以外，市府每年額外補助午餐廚房設備增購維護及小型學校營運經費等，總補助經費近新台幣4000萬元。

鄭新輝稱，為提供學生更優質的午餐，南市也積極向中央申請國產溯源食材補助經費，執行率居六都之冠，南市午餐平價、收費實惠，又能提供師生們衛生安全的美味佳餚，仰賴各校午餐廚房工作夥伴們的團隊努力。

新南國小校長魏萬能則表示，學校目前自辦午餐，置有營養師1名和廚師9名，每日含附設幼兒園及金城國中共供應逾1900位師生。學校非常重視午餐安全，不敢絲毫輕忽，學校肉品食材均選購具CAS認證或合格屠宰證明之國產豬肉，每日依據「認、C、鮮、減、驗、退」六字口訣落實驗收，定期做瘦肉精食材抽驗，提供師生每日3菜1湯，並每周供應3次水果、1次乳品。

魏萬能還說，此外，學校也將飲食教育作為學校特色課程，推行「學校自給農園」從產地到餐桌，並落實「餐前5分鐘」營養教育及用餐禮儀宣導，建立學生正確飲食習慣，希望學生吃得健康，讓每位家長放心。

(中時 )