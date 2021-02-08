花蓮縣文化局首度借展傳藝中心5件北管文物，圖為花蓮福蘭社「貢地雙龍獸紋綵旗」反面。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局首度借展傳藝中心5件北管文物，圖為花蓮社保存的木雕彩牌。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立傳統藝術中心舉辦「憨子弟‧瘋亂彈：台灣北管藝術大展」，向全台15個知名北管子弟團和3個地方政府文化機構借展文物，其中花蓮縣文化局首次出借5件收藏近百年歷史的珍稀北管文物，讓民眾見證花蓮北管戲曲興盛。

花蓮縣文化局表示，此次借展是近20年來北管文物展覽中第一次有花蓮縣的文物展出，5件分別為保存的花蓮福蘭社的「花蓮福蘭社貢底繡雙龍雙獸方形綵」、「貢底繡虎橫幅繡旗」、「福迎有緣人、蘭接西方客」和「在世千般計、歸（去來）陰萬事休」白旛，以及花蓮社保存的木雕彩牌。

花蓮縣內早期北管戲曲興盛，市區有「3社1堂」，分別是花蓮聚樂社、花蓮福蘭社及花蓮花蓮社、花蓮暨集堂，日治時期已有活動紀錄，由士紳出資，高薪禮聘名師傳授戲曲，重金聘請知名繡莊與木雕匠師，製作華麗刺繡旗幟、精緻木雕鼓架、彩牌和鑼槓，在廟會排場演奏、踩街或登台公演，同時也會和其他社團互相較勁、戲曲交流，是花蓮老一輩人的回憶。

「花蓮福蘭社貢底繡雙龍雙獸方形綵」長206公分、寬135公分，為兩支一對菜刀旗形式，旗幟中桃紅色緞布上使用金蔥線凸繡雙龍搶珠和雙獸「麒麟、獅子」，下方繡有花草奇岩；另一面青綠色的緞布用銀蔥線凸繡「敕封西秦王」5字，四角凸繡蝙蝠面朝中心，空白處平繡纏枝花卉。

修復師侯宗炎依材料研判，雙龍與麒麟、獅子使用的蔥線，具有金、銀等貴金屬成分，應屬日治時期作品，底層緞布則在戰後經更換與修復。

花蓮社保存的木雕彩牌長175公分、寬30公分、高116公分，彩牌最上面裝飾有南極仙翁和八仙，八仙裡劉海手中拿的銅錢和其中一面麒麟堵內的銅錢，均以墨書寫「昭和通寶」4字，顯示在日治時期昭和年間完成，迄今已近百年，十分珍貴。

花蓮縣文化局長吳勁毅表示，花蓮福蘭社繡旗於民國2019年至2020年由文化部文化資產局補助，委託台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心搶救修護完成，目前正爭取經費調查研究，發掘文化資產價值，進而辦理「一般古物」審議，讓社會大眾瞭解文物歷史故事。

(中時 )