澎湖縣政府前民政處長成萬貫擔任第17、18屆縣議員期間夥同李秋兩、成高宇萍、成淵節等人詐領助理費共829萬餘元，一審澎湖地院依貪污治罪宣判處成萬貫12年有期徒刑、褫奪公權4年，高雄高分院8日認為成萬貫在二審審理時已坦承犯行，改判10年6月、褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，成淵節是成萬貫父親、李秋兩為成萬貫親家，而成高宇萍則是成萬貫弟媳，4人在成萬貫擔任議員期間，明知成萬貫未實際聘用李秋兩、成高宇萍、成淵節擔任議員公費助理，卻共同基於意圖為自己不法所有，利用職務詐取財物及使公務員登載不實文書。

依照相關規定，每位議員得以聘用公費助理2至4人，，公費助理補助費用月薪最高可達8萬元，其餘相關費用，由議會編列經費支應，並得比照軍公教人員年終工作獎金酌給春節慰勞金。

他們在成萬貫擔任第17屆議員期間以成淵節、李秋兩、成高宇萍的人頭助理名義詐領助理薪資等共458萬0562 元，於成萬貫擔任第18屆議員期間以成淵節、李秋兩的人頭助理名義詐領助理薪資等共371萬3741 元， 合計829萬4303元供成萬貫個人花用。

合議庭認為成淵節、李秋兩、成高宇萍是基於親情才一時失慮配合擔任人頭議員助理，並將個人存摺、印章提供成萬貫保管使用，與成萬貫共同基於意圖為自己不法之所有，利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實文書之犯意聯絡。一審澎湖地院判決李秋兩有期徒刑1年10月、褫奪公權2年，成高宇萍有期徒刑1年2月、褫奪公權1年，成淵節有期徒刑1年10月、褫奪公權2年。

盛淵節在一審宣判後死亡，因此並未上訴二審，李秋兩、成高宇萍上訴則遭駁回，原本一審不認罪的成萬貫在二審審理期間坦承犯行，因此高雄高分院宣判撤銷一審的12年有期徒刑、褫奪公權4年，依貪污治罪改判成萬貫10年6月徒刑、褫奪公權4年，全案仍可上訴。

(中時 )