台灣網球一姐謝淑薇，今天在澳網女單首輪花了76分鐘即以7比5、6比2輕鬆擊敗對手，牛年新春開紅盤順利闖進第二輪。

謝淑薇今天面對保加利亞選手皮隆可娃，一開賽第2局就遭到破發，0比2落後劣勢，但謝淑薇立刻回神，第3局反破成功，第5局再度破發，第6局保發取得4比2領先優勢，可惜第8局城門失手，皮隆可娃追平比數，雙方激戰至5比5，關鍵第11局，謝淑薇0比30的時候連拿4分，首盤第3次破發，6比5領先，第12局連得4分保發，7比5有驚無險獲勝。

士氣大振的謝淑薇，第二盤連破對手兩個發球局，迅速取得4比0優勢，皮隆可娃雖然鼓足餘力保住接下來兩個發局球，但已無力突圍，謝淑薇最終以6比2帶走勝利。

謝淑薇整場比賽雖出現3次雙發失誤，但一發成功率與二發成功率都遠遠比皮隆可娃出色許多，加上13次破發機會把握住5次，沒讓爆冷賽事出現。

(中時 )