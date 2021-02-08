浩子（右）、許富凱受邀上好事聯播網新春特別節目。（好事聯播網提供）

好事聯播網新春特別節目邀請去年底發行首張專輯《共你惜惜》的浩子與翻唱專輯《拾歌》的許富凱受訪，今年是台語小天王許富凱出道10年，雖然小巨蛋演唱會延期，他仍持續練習及彩排，壓力大到肩頸痠痛，竟然靠一直接通告來暫時遺忘煩心事，讓浩子十分驚訝。

兩人談到過年時和家人團圓及旅遊的經驗，浩子說自己過年一定會吃長年菜，也因為浩子是出了名的愛酒人士，許富凱笑說他該不會長年菜配紅酒喝，浩子馬上接話說這樣才能「長命百歲紅很久」，許富凱大讚浩子的機智，更幫忙喊話紅酒廠商快來找浩子代言！許富凱則是有一年過年帶媽媽到義大利旅遊，因為不習慣西式早餐，許媽媽便問許富凱有沒有賣菜頭湯？浩子聽了大笑，搞笑要他回應許媽媽，以後這樣沒有義大利，只有義大世界可以去了。

浩子也分享他今年和朋友打賭猜拳，輸的人過年就要在大嫂團前獻唱他專輯中的「查某人愛疼」，至於浩子最後是輸是贏，就要收聽好事聯播網初二的特別節目才知分曉。因為許富凱將在小巨蛋開演唱會，浩子突然給許富凱出了一道難題，問他「如果你在小巨蛋只能唱一首歌，你要唱哪一首？」讓許富凱非常苦惱，最後選出他比賽最高分的「今夜擱再想你」，浩子馬上為聽眾謀福利，讓許富凱清唱一段。

(中時 )