摸春牛不同部位可帶來不同的運氣。（謝明俊攝）

保民宮在春牛旁邊立有說明牌解釋春牛身上部位代表意義。（謝明俊攝）

保民宮並準備立體紙雕牛燈籠送給小朋友玩。（謝明俊攝）

竹南保民宮為了傳承農曆春節傳統習俗，從立春後陸續推出摸春牛、過七星橋、借發財金、補財庫等活動，廟方並在春牛前設立解說牌，教導信眾們摸春牛部位所象徵的意義，並贈送小朋友立體紙雕牛燈籠，造型非常討喜，吸引許多民眾前來摸春牛博得好運氣。

農民曆是我國古代最早的作息依據，也是古人的智慧結晶，農民曆首頁的春牛圖中，春牛與旁邊芒神更是春耕象徵，古代是以彩杖鞭打春牛來代表努力農事，後來演變成摸春牛，竹南鎮公所與保民宮從2006年開始合辦摸春牛活動，就是讓年輕鎮民能夠了解古人勤奮的精神。

春牛及芒神的大小顏色及服飾都有一定的規矩，保民宮董事長洪玉明別聘請民俗大師吳文進，以傳統紙材及手工方式來製作春牛及芒神，並選擇吉時依據傳統古禮辦理春牛點晴儀式，讓民眾來摸春牛時，能獲得整年的好運。

至於摸春牛的不同部位有不同意義，如摸牛頭代表子孫會出頭、摸牛嘴代表大富貴、摸牛耳代表吃百二、摸牛尾則是剩家貨。民眾摸春牛，可以依序由牛頭開始摸到牛尾，從頭到尾摸過一遍，就象徵全年都可以有好運氣。

保民宮的春牛從2月3日立春當天推出，直到農曆2月初3為止，民眾如果帶小朋友同來，廟方還會準備立體紙雕牛燈籠送給小朋友玩，紙燈籠有分成藍色的公牛和紅色的母牛等4種不同造型，外型非常搶眼，非常受到小朋友歡迎。另外，廟方從大年初一開始，準備了七星橋、借發財金及補財庫等活動，期望民眾在未來一年能平安順遂，發財大吉。

(中時 )