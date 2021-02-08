南市府消防局第四大隊8日於健身中心，進行員工自衛消防編組訓練。（第四大隊提供／李宜杰台南傳真）

南市府消防局第四大隊8日於健身中心，進行員工自衛消防編組訓練。（第四大隊提供／李宜杰台南傳真）

南市府消防局第四大隊8日於健身中心，進行員工自衛消防編組訓練。（第四大隊提供／李宜杰台南傳真）

南市府消防局第四大隊8日於健身中心，進行員工自衛消防編組訓練。（第四大隊提供／李宜杰台南傳真）

近來健身風氣盛行，台南市善化區去年也開幕大型連鎖健身中心。為保障人潮眾多之場所安全，轄內南市府消防局第四大隊8日於健身中心，進行員工自衛消防編組訓練，並出動善化、南科、新市、大內、安定及左鎮等分隊進行年前搶救演練，超前部署。

此次第四大隊特別出動雲梯車進行高樓搶救，並指派滅火隊利用梯間布線快速入室滅火，搭配搜索隊執行人命搜救，因內部隔間結構複雜，需使用搜索燈繩協助搜救工作，確保消防人員於伸手不見五指的火場中，遇到緊急狀況時也能快速緊急撤退。

第四大隊大隊長陳博文表示，該棟大樓為郵局出租，部分樓層與健身房共同使用，屬於複合用途建築物，建物外部使用玻璃帷幕裝修，火災發生時容易蓄積煙熱，內部動線及隔間複雜，逃生避難困難，且人員出入複雜，因此火災初期避難逃生格外重要。因此，此次特別於年前辦理大型搶救演練，指導業者火災初期應變，並鑑於日前某教育機構內鍋爐燃燒不完全造成一氧化碳中毒案件，特別加強場所消防安全檢查。

南市府消防局長李明峯則表示，國人日漸注重體適能運動，健身房及登山活動盛行，因此消防局希望能輔以提升場所業者及民眾消防安全觀念，於防疫期間讓國人能在安全環境下，從事各項育樂活動，安心過好年。

(中時 )