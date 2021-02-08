據傳交通部規畫主、副燈的展出地點都不在原主辦地新竹市，被政治解讀成是部長林佳龍（左）與市長林智堅有「心結」！圖為過去林智堅向林佳龍簡報新竹市大車站計畫。（陳育賢攝）

2021臺灣燈會因疫情而取消，而已製作完成的3座主、副燈將繼續展出，不過，8日傳出交通部規畫主、副燈的展出地點都不在原主辦地新竹市，被政治解讀成是部長林佳龍與市長林智堅有「心結」？對此，林智堅今天強調，「兩人絕無心結」！

耗資近1700萬打造的臺灣燈會主燈「乘風逐光」，交通部傳出規畫將放在位於新竹縣轄內的高鐵新竹站，兩座副燈「竹鵲松風迎春曦」和「犢站金榜」，則將分別放在南投縣日月潭及臺南的雲嘉南國家風景區管理處。

由於新竹市是原主辦地，3座主、副燈卻1座都留不住，外界以政治解讀是交通部在故意給新竹市難堪，連主燈都要放到藍營主政的新竹縣去，也不願在新竹市另覓地點展示，這是部長林佳龍與市長林智堅之間對於臺灣燈會緊急喊卡之後 的心結之戰。

林智堅今天特別對此表示，他是看了新聞才知道交通部對主燈、副燈的安排，市府都尊重交通部的決定，主燈未來若放在新竹高鐵，雖在竹縣，但大新竹本就是共同生活圈，沒有區分你我的問題，讓所有的新竹人都看到也很好。

至次他與林佳龍之間的關係如何？他強調「當然沒有心結」，防疫工作只有團結，沒有心結，部桃專案至今整整1個月，因中央地方密切合作，才得以守住，當時他與行政院及交通部、衛福部共同決定停辦燈會，雖然痛苦，卻是正確的決定。

(中時 )