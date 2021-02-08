聯電(2303)2021年元月合併營收155.29億元，創新高，年增10.21%，也比上月增長1.58%；受惠晶圓代工訂單續強，聯電本季產能利用率達100%，營收將繼上季再創新高。

聯電公司持續樂觀看待第一季，產能利用率將上升至100%，產品量價齊揚；因此，可以預期本季合併營收再創新高。

聯電公司預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率再提升至大約25%。營收將再攀高，本業獲利亦有望持續成長。

放眼2021年，聯電對晶圓需求抱持樂觀的看法。因此，聯電將編列15億美元資本支出預算，比去年的10億美元大增，主要用於今年28奈米產能將成長20%；在28奈米產能提升下，聯電預估今年28奈米營收占比將由去年的14%，攀升至25%，成為聯電營收最高的製程。

聯電受惠8吋晶圓代工供不應求並漲價，加上28奈米占比提升之效益，2020年第四季營收約453億元，產能利用率99%，毛利率揚升至23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利為0.92元。

聯電去年交出好成績，2020年全年合併營收創下1768.21億元新高，年增19.3%；毛利率22.1%，比前年的14.4%大幅提升7.7個百分點；營業淨利220.1億元，年增369.3%；歸屬母公司淨利為291.9億元，年增200.7%，每股淨利2.42元。

(時報資訊)