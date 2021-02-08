新春佳節來臨之際，台航（2617）8日迎來2021年第一艘8.4萬噸生力軍「臺德輪」，該船已簽有三年長約，採取半浮動式運價，法人估計毛利率逾三成。台航年內還有4艘新船會陸續交船，由於今年散裝船運市場相當看好，且穀物運輸因貨船船運市場缺櫃，開始大量回到散裝船運，將為台航帶來豐厚獲利。

台航委託株式會社名村造船所及佐世保重工業株式會社所建造之八萬噸級散裝貨輪「臺德輪」，8日在日本佐世保造船所舉行命名交船典禮，由於受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，本次典禮採用視訊方式，於台北、東京、佐世保及香港四地同時進行，邀請台航劉文慶董事長夫人林惠貞女士擔任「臺德輪」的命名擲瓶人，賦予該輪新使命，德行八方。

劉文慶董指出，該輪係台航與名村造船所及佐世保重工業合作建造3艘船舶所交付的第一艘船舶，由於船舶設計具有吃水方面之優勢，且適合裝載穀類等大宗物資，已於近來散裝航運市場相對高點時洽妥3年之長期論時傭船合約，對於公司日後營運助益甚多。

台航公司表示，繼本次交船後，今年4月有6.4與8.4萬噸各一艘交船、7月1艘6.4萬噸，11月1艘8.4萬噸船交船，將合計另有4艘新造船舶加入營運，屆時公司營運績效有望更進一步的提升。

(工商 )