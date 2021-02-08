美國財政部長葉倫周日表示，作為白宮提出之1.9兆美元新冠紓困計畫的一部分，年所得6萬美元以下的美國勞工應該獲得振興支票。

葉倫接受CNN訪問時表示，這項措施應該如何鎖定發放對象的確切細節仍待議定，但陷入困境的中產階級家庭也需要幫助。

白宮此前表示，對於這張1400美元支票的請領資格，白宮對相關談判抱持著開放的態度，但拒絕具體說明拜登政府認為合適的所得門檻為何。

葉倫表示：「拜登總統當然願意與國會議員合作，以定義何謂公平，他不希望看到年所得超過30萬美元的家庭收到這張支票」，但葉倫未提供更多相關細節。

稍早前葉倫表示，如果國會通過這個1.9兆美元計畫，美國明年將重返充分就業，否則失業的情況將持續多年。

上周美國參眾兩院通過預算決議，為啟動調解程序作準備，透過這項程序，由民主黨掌控的參議院將在不需要任何共和黨人的支持下，以簡單多數通過拜登新一輪1.9兆美元紓困振興方案。

(時報資訊)