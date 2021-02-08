本周為日本汽車製造商的超級財報周，包括豐田、日產與本田都要陸續公布財年第三季財報。好消息是，中國大陸和美國市場出現需求回溫，但壞消息是，車用晶片缺料讓這些車商未來的營收數字都添加了不少變數。

受到疫情影響，越來越多人喜歡在家當宅男宅女，電子產品因此需求大增，導致半導體產品也供不應求。故車用晶片短缺下，迫使車商不得不減產因應。

速霸陸與馬自達這對難兄難弟，也宣布加入全球車商減產隊伍。

麥格理資本（Macquarie Capital）表示，由於恩智浦半導體 (NXP Semiconductors)與英飛凌(Infineon)供應面短缺，造成日本與歐洲車商苦惱車用晶片不夠用。至於韓國同業較沒這方面問題，因為當地供應商很多，而且庫存控管較得宜。

分析師指出，全球車用晶片大廠把晶片生產製造，幾乎全包給台積電。目前因為電子產品賣的嚇嚇叫，台積電也把產能優先讓出給電子大客戶下的單上面。

再加上美國川普政府為打擊中國大陸，大縮技術轉移項目，重擊大陸晶片廠產能。還有日本半導體廠旭化成晶圓廠於2020年10月底發生大火，生產線一度停擺，以及東南亞地區因遏制疫情採取幾乎全面鎖國政策，故上列均是造成車用晶片不足原因。

9日本田汽車與日產汽車預定公佈2020財年第三季財報，10日換豐田汽車上陣。

路透社預估，豐田汽車在2020財年一整年可望獲利1.5兆日圓約142.2億美元。豐田汽車是全球最大汽車製造商，2020年11月所做的財測目標較保守為1.3兆日圓。

豐田汽車元月曾表示，自己在德州聖安東尼奧(San Antonio)工廠將減產Tundra皮卡。

路透社也預估本田汽車可獲利4,636億日圓，公司自己財測目標為4,200億日圓。據悉，本田2月將調降FIT與N系列迷你車款在日本國內產量。

至於日產汽車，路透社推估全年虧損將收斂至2300億日圓左右，原是預估大虧3400億日圓。

車用晶片短缺將持續多久，眾說紛紜下沒人說得準。麥格理資本預估，隨著晶片製造商者調高產能，汽車業者缺料問題年中可望改善。但調研單位IHS Markit比較悲觀，認為要到第三季車用晶片供應量才可見正常。

(時報資訊)