年關將近，大園警分局埔心派出所，針對生活有困難的弱勢族群，偕同里長前往關懷並贈送物資，讓民眾在寒冷的冬天裡，感受到人情的溫暖。

埔心派出所所長潘致融表示，農曆春節即將到來，多數民眾忙著採買年貨享受闔家團圓的氛圍，但社會角落裡仍有不少人無法安心過年，經與轄內里長聯繫後，得知有多位里民需要關懷，副所長石佳育及警員盧佳怡遂於8日上午，偕同里長前往里民家中發放民生物資，讓弱勢族群在寒冬中感受到溫暖。

所長潘致融表示，本次訪視的對象皆為生活貧困者，雖已申請低收入戶等相關補助，但在生活上仍入不敷出，且多因年事已高或身體狀況不佳，僅能靠打零工或務農維生，收入十分微薄。其中一名55歲的戴姓婦人，丈夫多年前過世，戴婦獨自在工廠打工並借住在工廠宿舍，不僅要養活自己還要替女兒撫養4歲大的孩子，生活相當困苦。戴婦收到警方及里長的關懷物資後，感動得眼泛淚光，頻頻表達感謝之意。

大園警方表示，希望藉由此次慰問活動，達到拋磚引玉的效果，引起社會的迴響，讓更多人能共同關懷這群需要幫助的弱勢團體。

(中時 )